قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، متحدثة عن إصلاح رئاسة الوزراء، إن هذا الإصلاح لا يتعلق بميلوني أوالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ولا يتعلق بالحاضر بل بمستقبل الأمة، وعلى هذا الأساس سيتم استدعاء الإيطاليين ليقرروا ما يجب عليهم فعله.

وأضافت ميلوني، في تصريحات لها: أن هذا الإصلاح الدستوري سيدخل حيز التنفيذ في المجلس التشريعي المقبل، عمليًا في عام 2028.

وعبرت عن سعادتها لأن اليسار يرى أن ميلوني ستظل موجودة، لكنني لن أعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه، كما أن ولاية الرئيس ماتاريلا ستنتهي كذلك، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضافت ميلوني أنها ستتخلى عن قيادة الأمة حين تدرك أنها لم تعد تحظى بموافقة الإيطاليين. وتابعت: شخص واحد فقط في العالم يمكنه إقناعي باتخاذ مثل هذا الاختيار، وهي ابنتي جينيفرا. إذا أدركت أنك تدفع ثمناً باهظاً.