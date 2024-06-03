تساءلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني عما إذا كان الإيطاليون راضون عن العمل الذي تقوم به، سواء على المستوى الوطني أو الأوروبي.

وقالت ميلوني: فعلت ذلك كوني رئيسًا لحزب إخوة إيطاليا، فأنا رئيس المحافظين الأوروبيين، وإعطاء المزيد من القوة للحزب والمحافظين يعني إمكانية تغيير السياسات الأوروبية.

وجاءت تصريحات ميلوني على خلفية قرارها الترشح للانتخابات الأوروبية، مضيفة: نحن على أعتاب تصويت حاسم، وهو مفترق طرق حقيقي.

وتابعت: وإذا كان هناك شيء واحد يجعلني فخوراً بشكل خاص، بعد عام ونصف في الحكومة، فهو أنني بالنسبة لأغلب الإيطاليين ببساطة “جورجيا” وليس “الرئيسة ميلوني” وهذا بالنسبة لي شيء ثمين للغاية.