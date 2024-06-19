ميلوني: أرى خطر التطرف على اليسار

Giorgia Meloni durante l’incontro a Palazzo Chigi (Roma - 2023-01-30, LUIGI MISTRULLI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني عن الرضا من نتيجة يمين الوسط، مضيفة: عملنا على تنمية الجميع وهذا أمر ثمين للغاية بالنسبة لي.

وقالت إن الثنائية القطبية تقترب مرة أخرى، ولكنني لا أستطيع أن أقول إننا في نظام ثنائي القطب.

وتابعت: في يسار الوسط، مع الحزب الديمقراطي بقيادة شلاين الذي ينمو ونتيجة لبونيلي وفراتوياني، أرى خطر في اليسار، في حين أن الناخبين الأكثر اعتدالًا قد تحركوا بوضوح نحو يمين الوسط.

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