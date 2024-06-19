عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني عن الرضا من نتيجة يمين الوسط، مضيفة: عملنا على تنمية الجميع وهذا أمر ثمين للغاية بالنسبة لي.

وقالت إن الثنائية القطبية تقترب مرة أخرى، ولكنني لا أستطيع أن أقول إننا في نظام ثنائي القطب.

وتابعت: في يسار الوسط، مع الحزب الديمقراطي بقيادة شلاين الذي ينمو ونتيجة لبونيلي وفراتوياني، أرى خطر في اليسار، في حين أن الناخبين الأكثر اعتدالًا قد تحركوا بوضوح نحو يمين الوسط.