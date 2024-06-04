تطرقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، للخلاف مع حاكم كامبانيا، فينتشنزو دي لوكا.

وقالت ميلوني: مع دي لوكا فعلت ما اعتقدت أنه صحيح، تعرضت للإهانة ودافعت عن نفسي. واستغربت من عدم قدرة السكرتير العام للحزب الديموقراطي ايلي شلاين، عندما أهانني أحد أعضاء حزبها، على قول كلمة واحدة.

وأضافت ميلوني: حين دافعت عن نفسي، هاجمتني إيلي شلاين، التي تقول إنها مناصرة لحقوق المرأة. هناك القليل من خيبة الأمل بالنسبة لقائدة أحترمها ولكنني أعتقد أنها تفتقر إلى الشجاعة لإحداث الفرق الذي ربما كان متوقعا.

وشددت مليوني على ضرورة التوقف عن إهانة المرأة من خلال التفكير في أنها ضعيفة، مضيفة: لسنا ضعفاء، نعرف كيف ندافع عن أنفسنا نريد الدفاع عن أنفسنا ونطلب نفس الاحترام الذي نعطيه للآخرين.