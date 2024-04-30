اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه يجب اقناع المواطنين بأننا على حق و وليس اليمين الذي لا يدافع عن قيم الاتحاد.

وقال ميشيل، في مقابلة مع صحيفة ريبوبليكا بمناسبة الذكرى العشرين لتوسعة الاتحاد الأوروبي، إنه لو بقي الاتحاد الأوروبي عند رقم 15 لأصبحنا أكثر عرضة للخطر وأضعف، مشيراً إلى المقارنة مع الصين أو روسيا.

وأضاف أن وضع الاتحاد سيكون أيضًا أضعف في الدفاع عن الدول الأخرى التي لم تصبح بعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي مثل مولدوفا وجورجيا، إذا بقي عند هذا الرقم. وتابع: بعد الحرب في أوكرانيا، أصبحت التوسعة حاجة متزايدة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.