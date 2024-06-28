عقدت فعاليات حدث تحت عنوان “التعاون في التعليم العالي والبحث والابتكار بين المغرب وإيطاليا”، وذلك في مقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط

بالمغرب.

وتم الترويج لهذه المبادرة وتنظيمها من جانب وزارة الجامعات والبحث الإيطالية، ومؤسسة ميد أور الإيطالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغربية، و جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والسفارة الإيطالية بالرباط.

وحضر الفعاليات وزيرة الجامعات والبحث الإيطالية آنا ماريا بيرنيني

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي عبد اللطيف ميراوي

والسفير الإيطالي بالرباط أرماندو باروكو.

وفي إطار الفرص الجديدة في مجال البحث والتدريب وأنشطة ريادة الأعمال، وقعت مؤسسة ميد أور ووزارة الجامعات والبحث بروتوكولاً في مارس الماضي في إطار تنفيذ خطة ماتي الإيطالية.

وتتماشي المبادرة مع اتفاقية التعاون الموقعة في سبتمبر 2023 مع وزارة التعليم العالي المغربي والبحث العلمي والابتكار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تتولى مؤسسة ميد أور تمويل دكتوراه في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تُمنح لطالب مغربي يستحقها.