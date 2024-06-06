انتقدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا حكومة مالطا لعدم قيامها بما يكفي لحماية مصالح البلاد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الحاسمة.

وقالت ميتسولا، على هامش فعاليات في غرفة التجارة المالطية، إن حكومة حزب العمال “تفشل في بعض الحالات حتى في تقديم موقف على مستوى الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت: “تسمح معاهدات الاتحاد الأوروبي للدول بالدخول في “هدنة طارئة” عندما يضر قانون الاتحاد الأوروبي بدولة عضو بشكل غير متناسب، لكن مالطا تفشل في القيام بذلك”.

واعتبرت أن هذه السياسة مؤذية، مضيفة: لدينا خصائص وعيوب خاصة من وجهة نظر لوجستية.

ودعت ميتسولا الحكومة المالطية إلى تعيين مفوض للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.