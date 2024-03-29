ناقشت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا مع رئيس مالطا جورج فيلا دور البرلمان الأوروبي في الديمقراطية التشاركية.

وأعرب فيلا عن أمله في أن يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بقدر أكبر من الوصول والتأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبي من خلال انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبحث اللقاء دور البرلمان الأوروبي في معالجة التطورات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع والهجرة.

من جهته، شكر فيلا، ميتسولا على زيارتها وتعاونها خلال فترة رئاسته. وأعربت ميتسولا عن امتنانها للخدمات التي قدمها فيلا لشعب مالطا وجوزو، وسلطت الضوء على محادثاتهما وتعاونهما مع البرلمان الأوروبي.

وشددت على أهمية انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في يونيو، وحثت الناخبين المالطيين على التصويت في اختيار أعضاء البرلمان الأوروبي الستة المالطيين للولاية المقبلة.