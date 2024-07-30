تحدث وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، نيلو موسوميتشي، خلال جلسة الاستماع في اللجنة البرلمانية للقضايا الإقليمية، فيما يتعلق بالتدابير العاجلة لمنع مخاطر الزلازل المرتبطة بظاهرة الزلازل في منطقة كامبي فليجري وللحماية المدنية و تدخلات التماسك.

وقال إنه بحسب الخبراء، منذ عام 2000 وحتى اليوم، ارتفعت الأرض بحوالي متر و20 متر، لكن في فترة ما بعد الحرب ارتفع معدل الكثافة السكانية بنسبة 100%.

وتابع الوزير: نتحدث عن كامبي فليجري وأحد أكثر البراكين تعقيدًا وخطورة في العالم، وهو بركان لا يمكن رؤيته، فهو منطقة مسطحة يعيش عليها 102 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه يمثل ثلاثة مخاطر متنافسة: الزلازل والبركانية والزلازل البطيئة.

وأضاف: سلطنا الضوء على هذه الظاهرة في أكتوبر من العام الماضي عندما طلب عمداء المنطقة تدخل وزير الحماية المدنية، وإيجاد حل للتخفيف من أثر الأضرار، على اعتبار أنه لا يمكن تجنبها.

وتابع الوزير: أطلقنا مرسومًا تشريعيًا تم تحويله لاحقًا إلى قانون، للسماح بسلسلة من مبادرات الوقاية، وتم تنظيم ثلاث تمارين، كما تم تقييم مدى تعرض الأصول الخاصة للخطر