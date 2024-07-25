موسوميتشي: ضرورة التخطيط الجاد بشأن الجفاف

Napoli - Riunione sulla situazione del fenomeno del bradisismo nell'area dei Campi Flegrei Nella foto: Nello Musumeci ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare (Napoli - 2024-02-28, Felice De Martino) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

تحث وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، نيلو موسوميتشي، في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الجديد للإدارة الوطنية، فابيو سيسيليانو.

وقال إن مكافحة الجفاف تتم عندما يتوفر الماء، لذلك لا يمكن ملاحقة حالة الطوارئ ولكن هناك حاجة إلى تخطيط جدي وملموس سيستغرق سنوات، وهذا يتعلق بالجنوب ووسط الشمال.

وأضاف أنها مشكلة سيتعين علينا التعامل معها في السنوات المقبلة، مؤكدا أن الحكومة شكلت غرفة تحكم مع مفوض لطوارئ المياه، بالإضافة إلى إعداد خطة للتدخلات في البنية التحتية.

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