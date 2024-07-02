تمكن مهندسان مالطيان من إنشاء نظام لتخزين الطاقة بحيث تكون الكهرباء المولدة من مزارع الرياح البحرية أكثر كفاءة.

ويعد هذا المشروع من بين الاختراعات التي لديها فرصة للفوز بجائزة في حفل توزيع جوائز المخترعين الأوروبيين الذي ستستضيفه مالطا لأول مرة في 9 يوليو.

و توفي أكثر من 85 ألف شخص في جميع أنحاء أوروبا بسبب تغير المناخ، على مدى السنوات الأربعين الماضية، وفقا لوكالة البيئة الأوروبية.

وقال دانييل بوهاجيار، مطور هذا النظام، إن هناك دولًا مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا تستخدم بالفعل مزارع الرياح الكبيرة.

وأشار إلى أن التحدي كان يتمثل في تصميم نظام يعمل مثل البطارية، ويوفر الطاقة ويعيدها دون استخدام عمليات جديدة.

وتابع: على عكس دول أخرى مثل هولندا، فإن البحر الأبيض المتوسط ​​أعمق ولذلك من الضروري استخدام التكنولوجيا المعروفة باسم الرياح العائمة.