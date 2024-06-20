نشرت منظمة سي ووتش انترناشيونال غير الحكومية مقطع فيديو لخفر السواحل الليبي يتحدث عن وجود حوالي 60 مهاجرًا في “ظروف مروعة” في ليبيا.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي عندما كان قارب مليء بالمهاجرين يغرق. كما اتهم قبطان السفينة وطاقمها بالتواطؤ والمسؤولية عن “هذه الجريمة”.

وفي الفيديو، يمكن سماع قبطان السفينة وهو يقول لمنظمة سي ووتش إنه وطاقمه معرضون لخطر الاعتقال إذا تجاهلوا الأوامر الصادرة عن خفر السواحل الليبي، وبالتالي يجب عليهم استئناف تسليم المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

کما يُظهر الفيديو تعرض المهاجرين للضرب على يد خفر السواحل الليبي بهراوات خشبية أثناء نقلهم إلى سفينة خفر السواحل الليبية التي تبرعت بها الحكومة الإيطالية مؤخرًا.

وحذرت المنظمة القبطان من أن ليبيا لا تعتبر مكانًا آمنًا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع من 7 إلى 8 يونيو، تم رصد ما لا يقل عن 17 جثة طافية في البحر.