منظمة سي ووتش تنشر مقاطع فيديو بشأن العنف ضد المهاجرين في ليبيا

MEDITERRANEO - MEDITERRANEO - La Sea-Watch 5 ha salvato ieri, 26.04.24, 47 persone da un'imbarcazione in difficolta' nel Mediterraneo centrale. Le autorita' italiane hanno assegnato Catania, in Italia, come porto sicuro, e la nostra nave  ora in viaggio verso di essa. (MEDITERRANEO - 2024-04-27, FOTOGRAMMA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

نشرت منظمة سي ووتش انترناشيونال غير الحكومية مقطع فيديو لخفر السواحل الليبي يتحدث عن وجود حوالي 60 مهاجرًا في “ظروف مروعة” في ليبيا.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي عندما كان قارب مليء بالمهاجرين يغرق. كما اتهم قبطان السفينة وطاقمها بالتواطؤ والمسؤولية عن “هذه الجريمة”.

وفي الفيديو، يمكن سماع قبطان السفينة وهو يقول لمنظمة سي ووتش إنه وطاقمه معرضون لخطر الاعتقال إذا تجاهلوا الأوامر الصادرة عن خفر السواحل الليبي، وبالتالي يجب عليهم استئناف تسليم المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

کما يُظهر الفيديو تعرض المهاجرين للضرب على يد خفر السواحل الليبي بهراوات خشبية أثناء نقلهم إلى سفينة خفر السواحل الليبية التي تبرعت بها الحكومة الإيطالية مؤخرًا.

وحذرت المنظمة القبطان من أن ليبيا لا تعتبر مكانًا آمنًا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع من 7 إلى 8 يونيو، تم رصد ما لا يقل عن 17 جثة طافية في البحر.

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