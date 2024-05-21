منحت جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للمياه في دورتها الثامنة هذا العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وقد حصلت المنظمة، التي تم اختيارها من بين 84 طلباً تلقتها أمانة جائزة الحسن الثاني الكبرى للمياه العالمية، على شيك بقيمة 500 ألف دولار أمريكي خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للمياه، الذي سيعقد حتى 25 مايو في بالي، تقديراً لجهود الالتزام بـ “أمن الموارد المائية من أجل السيادة الغذائية والرخاء المشترك”.

من جهته، أكد رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش أن جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للمياه تحيي ذكرى الحاكم الراحل الحسن الثاني لأعماله في مجال السياسة المائية والتنمية المستدامة، لا سيما من خلال بناء السدود وشبكات الري، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وهي جائزة تخليد أيضا للملك محمد السادس الذي أطلق برنامجا طموحا بقيمة 14 مليار دولار مخصص للاستدامة المائية بهدف دعم بناء السدود المائية ونقل المياه من حوض إلى حوض وبناء العديد من السدود المائية.