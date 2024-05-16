عقد منتدى بين وفد من بنك كاسا ديبوستي اي بريستيتي الإيطالي، برئاسة جيوفاني جورنو تيمبيني، والمدير التنفيذي داريو سكانابيكو، ورئيس شركة سيمست باسكوالي سالزانو، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي، والمدير العام لوكالة استثمر في تونس – فيبا، جلال الطبيب، وسفير تونس بإيطاليا مراد بورحلة.

وحضر الاجتماع أيضًا نائب المدير العام لتعزيز النظام القطري بوزارة الخارجية، فابريزيو لوباسو، ورئيس اتحاد الصناعات الأفريقية، ماسيمو دال تشيكو.

وناقش الاجتماع تعزيز فرص التبادل والنمو بين الشركات الإيطالية والمحلية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد فرص الاستثمار الجديدة وزيادة التعاون في المشاريع المشتركة مع المنظمات المالية الدولية والأوروبية الأخرى.

وجرى تنظيم الحدث في مقر مجموعة البنك في روما بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية واتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) المعني بأفريقيا ومنطقة المتوسط، وهو يمثل فرصة للتعمق في فرص الاستثمار الرئيسية في تونس، أكبر مستفيد من تمويل الصندوق التناوب للتعاون الإنمائي (FRCS) الذي يديره البنك الإيطالي.

ويهدف الاجتماع أيضًا إلى تحديد أفضل المشاريع في هذا المجال من قبل الحكومة المحلية لتنمية البلاد، لا سيما في قطاعي الطاقة المتجددة والأعمال التجارية الزراعية، حيث سيتم تحديد شراكات جديدة وطرق تمويل، أيضًا في مجال الطاقة المتجددة والأعمال التجارية الزراعية: وفي هذا السياق، سيتم تحديد شراكات وطرق تمويل جديدة، وذلك أيضًا بالتعاون مع المعاهد الترويجية الوطنية الأخرى وبنوك التنمية المتعددة الأطراف العاملة بالفعل في منطقة شمال أفريقيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

جدير بالذكر أن بنك كاسا ديبوستي اي بريستيتي شارك في تمويل برامج في تونس بشكل مباشر أو غير مباشر لحوالي 150 مليون شخص، خاصة من خلال الموارد المستمدة من FRCS.

وفي عام 2023 وحده، قدم برنامج البنك الدعم لمشاريع التنمية المستدامة في أفريقيا، في قطاعات الأمن الغذائي والطاقة، وسلسلة توريد الأعمال الزراعية والإدماج المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال منح القروض للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف مجموعة بنك تنمية التجارة (TDB)، وAfreximbank ومؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) وبنك التنمية البنك الغربي الإفريقي للتنمية بإجمالي 385 مليون دولار.

وفي أنحاء القارة، أطلق بنك كاسا ديبوستي اي بريستيتي حوالي 70 عملية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار. كما تعاون لسنوات مع نظيرتها التونسية صندوق الودائع والإيداعات، كجزء من المنتدى الأوسع لبنوك الودائع، وهو منصة للتبادل والحوار بين المؤسسات المالية في أوروبا وإفريقيا المكونة من بنوك من 13 دولة (منها 10 دول في القارة الأفريقية) أنشئت في عام 2011.

من جهتها، طورت شركة وسيمست من خلال أداة الاستثمارات التشاركية، بالشراكة مع شركات إيطالية ممتازة، مشاريع في تونس في قطاعات الميكانيكا والمعادن والخدمات. وفي أفريقيا، تمتلك 16 مشروعًا استثماريًا تشاركيًا في محفظتها بقيمة 52 مليون دولار.