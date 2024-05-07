أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني عن مبادرات مهمة في مجلس الوزراء بالموافقة على مرسوم الزراعة.

وأشارت مليوني إلي وقف الخلايا الكهروضوئية غير المنظمة والمزيد من الطاقة النظيفة دون استهلاك الأراضي الزراعية، والمزيد من المساعدات للشركات التي تواجه صعوبات مع الوقف الاختياري للرهون العقارية ودعم سلاسل التوريد، و130 مليون يورو في شكل ائتمان ضريبي للمستثمرين في الجنوب ومساهمات الضمان الاجتماعي والإعفاء الضريبي لـ العمال الزراعيون في المناطق التي غمرتها الفيضانات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

كما أشارت إلى ضوابط أكثر صرامة وقواعد أكثر فعالية ضد المنافسة غير العادلة، وتدابير لمكافحة الجفاف وحالات الطوارئ الصحية والمناخية.

وتابعت مليوني: سنواصل العمل للدفاع عن القطاعات الاستراتيجية لأمتنا مثل الزراعة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتربية الماشية وعالم الإنتاج الإيطالي بأكمله.