أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب أنه بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على العرش، سيوجه، خطابا ساميا إلى شعبه.

وأضافت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك سيترأس اليوم حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق.

وذكر البيان أن الملك سيترأس زوال يوم الأربعاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمامه الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس الملك حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة بتطوان.