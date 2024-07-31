بعث ملك المغرب محمد السادس، رسالة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب إعلان فرنسا دعمها الرسمي لسيادة المملكة على الصحراء.

وبحسب مذكرة لوكالة الأنباء المغربية، كتب العاهل المغربي إلى رئيس فرنسا: لقد استقبلت باهتمام الرسالة الهامة التي تفضلتم بإرسالها إلي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.

وأضاف: أشكركم على تمنياتكم الحارة والتزامكم الشخصي بتعزيز الشراكة بين بلدينا. وأرحب بشكل خاص بالموقف الواضح والقوي الذي تبنته فرنسا، في رسالتكم، بشأن قضية الصحراء المغربية.

و أعرب محمد السادس عن تقديره الكامل للدعم الواضح الذي تقدمه فرنسا لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه، وثبات الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي، وبالتالي تكريس المخطط الذي اقترحه المغرب سنة 2007، باعتباره الأساس الوحيد لتحقيق هذا الهدف.

وتابع الملكك: وبهذه الطريقة، في الواقع، تعترف فرنسا “بحقوق المغرب القانونية وحقوقه، وتساهم في تعزيز الديناميكية الدولية التي تدعمها العديد من البلدان بالفعل، وبالتالي وضع حد لنزاع موروث من حقبة أخرى.