اختتم الملتقى العماني العربي للاستثمار أعماله في مدينة صلالة بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين عرب ويمنيين والذي استمر لمدة يومين .

وناقش الملتقى الذي عقد برعاية محافظ ظفار صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد ناقش الفرص الاستثمارية الجديدة في السلطنة، والخدمات والتسهيلات التجارية واللوجستية بالمناطق الصناعية والاقتصادية .

واستعرض رئيس بلدية ظفار د. أحمد بن محسن الغساني البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان والقطاعات الواعدة المستهدفة وفق رؤية عمان 2040.

وقال رئيس مجلس مجموعة الغانم التجارية د. نبيل غانم المنظم للفعالية : إن من أهداف الملتقى تبادل الخبرات والمعلومات بين رجال المال والأعمال العرب المفيدة لمشاريعهم وأسس تحسين جودة أعمالهم .

ويضيف غانم أن المشاركين من عدة دول عربية وأغلب الحاضرين من السلطنة واليمن وأشار أن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان جاذبة لما تشهده من أمن واستقرار .

وتطرق الملتقى إلى إطلاق مبادرات استراتيجية ذات جدوى استثمارية ترفد الاقتصاد العماني والعربي على حد سواء والاستفادة من البنى الأساسية والإمكانات المتاحة بالسلطنة والمتمثلة في المناطق الحرة والموانئ والمطارات بهدف تسخيرها للمصالح المشتركة.

وأوصى الملتقى العماني العربي للاستثمار بأهمية متابعة مخرجات الملتقى اليمني العماني للاستثمار الذي أقيم في صلالة في يناير ٢٠٢٤م والإسراع في إنشاء البنك اليمني العماني، وتسهيل تملّك العقار للعرب في سلطنة عمان بشكل عام، وأقرّ المجتمعون على أن يعقد الملتقى بشكل سنوي في محافظة ظفار ضمن فعاليات موسم خريف ظفار.