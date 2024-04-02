أعرب مؤسس منظمة ورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) خوسيه أندريس، اليوم، عن حزنه لمقتل 7 أعضاء في المنظمة بغارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن عمال الإغاثة “جاءوا من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة، وهم مواطنون يحملون الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطينيين”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “في أعقاب التقارير المتعلقة بموظفي المطبخ المركزي العالمي في غزة، يجري الجيش الإسرائيلي مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ظروف هذا الحادث المأساوي.

وكتب الجيش في بيان أنه يبذل جهودًا كبيرة لتمكين التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية ويعمل بشكل وثيق مع المطبخ في جهودهم الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لشعب غزة.

من جهته. قال البيت الأبيض إنه يشعر بالأسى لوفاة العاملين في المجال الإنساني التابع لمنظمة “وورلد سنترال كيتشن” الأمريكية غير الحكومية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

فيما أكد رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، أن أحد العاملين في المجال الإنساني الذي قُتل في الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مركبة تابعة للمنظمة الأمريكية غير الحكومية في قطاع غزة كان مواطنًا أستراليًا.

كما أعلن المطبخ المركزي العالمي أنه سيعلق عمله بشكل فوري في قطاع غزة بعد الغارة، وأنه سيتخذ قرارات بشأن مستقبل عمله.