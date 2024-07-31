أعلنت حركة حماس في بيان لها اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس إن زعيم الحركة “توفي إثر غارة صهيونية خطيرة على مقر إقامته في طهران”.

وفي بيان آخر، قال الحرس الثوري الإيراني: نحقق في أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن نتائج التحقيق لاحقا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين قُتلا بعد استهداف منزلهما في طهران.

ووقعت جريمة قتل هنية في الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، في مسكنه في طهران.

و أكدت مصادر لقناة “العربية” أن عملية الاغتيال جرت في المكان الذي كان ينام فيه بصاروخ استهدف جسده.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أصاب منزل هنية جاء من دولة خارج إيران. وتقدم وسائل الإعلام الإيرانية رواية مماثلة للأحداث.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الجهات المختصة لا تزال تحقق في مدى وتفاصيل اغتيال هنية.

وقال إن دماء المجاهدين الذين يقاتلون من أجل الهروب من براثن المحتلين الصهاينة لن تذهب سدى.