أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود إسرائيليين، أمس، في انفجار عبوة ناسفة في مبنى مفخخ في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

والجنديان القتيلان هما تال بشبيلسكي شاولوف، 24 عامًا، من جيديرا و إيتان كارلسبرون، 20 عامًا، من موديعين وألموغ شالوم (19 عاما) من حمادية ويائير ليفين (19 عاما) من جفعات هاريل.

و ليفين هو ابن شقيق النائب السابق عن حزب الليكود موشيه فيغلين.

وبحسب تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، ألقت القوات عبوة ناسفة داخل منزل مشبوه في حي الشابورة برفح، في محاولة لتفجير أي فخ محتمل، ودخلت دون حدوث انفجار فوري.

وعندما دخل جنديان المبنى المكون من ثلاثة طوابق انفجر مما أدى إلى انهيار جزء منه فوق بعض الجنود.