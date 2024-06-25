يأمل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في تنفيذ شراكة استراتيجية بين إيطاليا وإريتريا في قطاعات التدخل الأربعة ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال القمة الثنائية مع وزير المشاريع وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو بحضور ممثل عن الشركات الإيطالية الكبرى.

وتشمل القطاعات الطاقة المتجددة والمياه والتصنيع والبنية التحتية لتطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ، وذلك من أجل التنمية الاقتصادية والإنتاجية لإريتريا.

كما تشمل تعاون في مجالات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسياحة والنقل الجوي من أجل استعادة المركز التاريخي لأسمرة وفي مجالات الرعاية الصحية والأدوية.

وأكد أورسو على أن الرغبة في إيطاليا تظهر في كل مكان والوعي بأن روما يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا اليوم في تنمية البلاد واستقرار المنطقة.

ونفذ أورسو اليوم جولة لتفقد لبعض الشركات والمصانع الإنتاجية في منطقة أسمرة.

ورافق أورسو وفد إيطالي مكون من مدير شركة Enel Grids & Innovability، والمدير الإداري لشركة فينكنتيري، ومدير الشؤون الدولية للسكك الحديدية، والمدير الزراعي لاستصلاح الأراضي في فيرارا.

وزار الوفد صباح اليوم بعض مواقع الإنتاج برفقة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد والمستشار الاقتصادي هاجوس جبريهويت ووزير الصناعة والتجارة نصر الدين بكيت.