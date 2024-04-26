قبلت المفوضية الأوروبية اليوم طلب الحكومة الإيطالية المقدم في 4 مارس، لمراجعة خطة التعافي والصمود لإجراء التصحيحات الفنية، واعتمدت الاقتراح ذي الصلة.

وقال وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك رافائيل فيتو إن المراجعة تهدف إلى تصحيح بعض العناصر الفنية اللازمة للتنفيذ الكامل للخطة الوطنية للحد من الكوارث بصيغتها المعدلة في نهاية العام الماضي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأوضح أن المراجعة المقترحة ستتبع الآن عملية الموافقة المعتادة، متوقعاً أن يعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.