روجت منطقة لومبارديا الإيطالية لمعرض الصور الفوتوغرافية “إيطاليا في أوروبا، أوروبا في إيطاليا”، وذلك بالتعاون مع إدارة الشؤون الأوروبية التابعة لرئاسة المجلس، بمناسبة يوم “أوروبا” في 9 مايو.

وسيتمكن الزوار من مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والشهادات الأصلية التي تتتبع المراحل البارزة للتكامل الأوروبي من الحرب الباردة إلى اليوم، مما يوضح عملية بناء الاتحاد وعمل إيطاليا.

ويوجد أكثر من 400 صورة و29 محتوى متعدد الوسائط تم إنشاؤها بالتعاون مع أرشيف أنسا، مصحوبة برؤى تاريخية وعادي، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

و تم الافتتاح لأول مرة في 22 مارس 2017 في روما، كجزء من الاحتفالات بالذكرى الستين لمعاهدات روما، وقد تم إثراء المعرض بمحتوى الواقع المعزز الذي يمكن الوصول إليه بفضل تطبيق “إيطاليا في أوروبا – أوروبا” في إيطاليا على متجر App.