قام عمدة باليرمو روبرتو لاجالا بزيارة معرض البحر الأبيض المتوسط ​​في باليرمو أمس، مؤكدا أن العودة لرؤية أزقة وأجنحة معرض البحر الأبيض المتوسط ​​المليئة بالعائلات والشباب كانت مثيرة للغاية.

وقال مستشار الأنشطة الإنتاجية جوليانو فورزينيتي إن أكثر من 50 ألف زائر زارو خلال الأيام الخمسة الأولى معرض البحر الأبيض المتوسط، الذي سيظل مفتوحًا حتى 5 مايو، وأكثر من 300 عارض وحوالي ثلاثين منطقة جذب.

وأضاف أن هذه الأرقام تؤكد جودة العمل الذي تم إنجازه خلال عام، بعد أن عاش المعرض ظروف معقدة، مشيراً إلى أن الإدارة تركز بشكل كبير على إعادة إطلاق معرض البحر الأبيض المتوسط، ونتيجة هذه الأيام هي نتيجة التزام كبير من المكاتب والتآزر بين الإدارة ومنظمي جمع العينات والمشغلين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.