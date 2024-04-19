صادرت الشرطة المالية بروما أكثر من 776 مليون عملة مشفرة بقيمة تعادل حوالي 63 مليون يورو، على خلفيةجريمة تشكيل عصابة إجرامية تهدف إلى إساءة ممارسة أنشطة مالية.

وسمحت العملية بالتعرف على 21 شخصا (15 منهم صدر بحقهم حكم فوري)، لديهم قاعدة عملياتية في فراسكاتي ويعملون في جميع أنحاء الأراضي الإيطالية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقام المشتبه بهم، من خلال استخدام الشبكات الاجتماعية، بالترويج للاستثمارات في العملات المشفرة على المنصات عبر الإنترنت دون التراخيص القانونية المطلوبة.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تجنيد مستثمرين جدد وجذب رؤوس أموال أكبر من أي وقت مضى، وعوائد مرتفعة متوقعة على أساس أسبوعي. وسمحت التحقيقات بتتبع تورط شركة إيطالية، قامت، من خلال العمل بشكل غير قانوني في السوق، بإنشاء عملة رقمية، وعرضتها كشكل من أشكال الاستثمار من خلال موقعها الإلكتروني.