ألقت القيادة الإقليمية لسافونا القبض على اثنين إيطاليين وصادروا أكثر من 18 كيلوغرامًا من الكوكايين والعديد من الهواتف المحمولة النقود في سيارتين في ليجوريا.

وتم تحديد سيارتين، مرسيدس وبورش، على طول قسم الطريق السريع فينتيميليا/جنوة يقودهم مواطنان رومانيان عائدان من إسبانيا.

وتجري المزيد من التحقيقات للتحقق من هوية متلقي الدفعة الكبيرة من المخدرات التي، بمجرد طرحها للبيع في مراكز تجارة المخدرات، كانت ستحقق أرباحًا غير مشروعة تزيد عن 1.3 مليون يورو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.