نفذت الشرطة المالية في نابولي مرسومًا بالمصادرة، بناءً على طلب مكتب المدعي العام – مديرية مكافحة المافيا بالمنطقة، ضد أربعة أشخاص متهمين بالارتباط الإجرامي والتزوير وإنفاق الأوراق النقدية المزورة، والذين تلقوا بالفعل أمر تطبيق الاحتراز الحبس في السجن.

وجاء أمر المصادرة من التحقيقات الاقتصادية والممتلكات التي كشفت عن تناقضات كبيرة على مدى فترة طويلة، بين عامي 2004 و2022، بين الأصول المتاحة للمشتبه بهم وعائلاتهم والدخل المعلن أو الأنشطة الاقتصادية المنفذة.

وتم الحجز الوقائي على ثلاثة منازل للاستخدام المدني ومخزنين في نابولي بالإضافة إلى العلاقات المصرفية والمالية مما أدى إلى توفر المشتبه بهم، حتى من خلال أطراف ثالثة.

وتم التخفظ على عقار في منطقة بيندينو في نابولي، يشكل القاعدة التشغيلية للجمعية وكذلك المكان الذي يستخدمه المشتبه بهم لبيع الأوراق النقدية المزورة. وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول المضبوطة حوالي مليون يورو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.