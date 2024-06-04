مشروع قانون من الحكومة الإيطالية لتقليل قوائم الانتظار

MILANO - Policlinico Milano, L'Arcivescovo Delpini visita i reparti dell'Ospedale Mangiagalli. (Milano - 2023-12-21, Pietro Re) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

وافق مجلس الوزراء الإيطالي على “مرسوم بقانون ومشروع قانون” “يعالج إحدى المشاكل الأكثر شكوى من قبل المواطنين فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية، وهي قوائم الانتظار .

وقال وزير الصحة أورازيو سكيلاتشي في مؤتمر صحفي في ختام جلسة مجلس الوزراء. إن”هذه الإجراءات هي نتيجة العمل الذي جعلنا نتفاعل مع المناطق والجمعيات المهنية وجمعيات المواطنين”.

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