وافق مجلس الوزراء الإيطالي على “مرسوم بقانون ومشروع قانون” “يعالج إحدى المشاكل الأكثر شكوى من قبل المواطنين فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية، وهي قوائم الانتظار .
وقال وزير الصحة أورازيو سكيلاتشي في مؤتمر صحفي في ختام جلسة مجلس الوزراء. إن”هذه الإجراءات هي نتيجة العمل الذي جعلنا نتفاعل مع المناطق والجمعيات المهنية وجمعيات المواطنين”.
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