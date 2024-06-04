وافق مجلس الوزراء الإيطالي على “مرسوم بقانون ومشروع قانون” “يعالج إحدى المشاكل الأكثر شكوى من قبل المواطنين فيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية، وهي قوائم الانتظار .

وقال وزير الصحة أورازيو سكيلاتشي في مؤتمر صحفي في ختام جلسة مجلس الوزراء. إن”هذه الإجراءات هي نتيجة العمل الذي جعلنا نتفاعل مع المناطق والجمعيات المهنية وجمعيات المواطنين”.