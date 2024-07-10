بدأ حفل تدشين الذكرى الـ 75 لتأسيس حلف الناتو بأصوات الأبواق وقرع الطبول، في قاعة أندرو ميلون بواشنطن، والتي افتتحت رسميًا القمة التي تحمل عنوان “أوكرانيا والأمن عبر الأطلسي”.

واعتلى جميع القادة الـ 32 المسرح لالتقاط صورة جماعية، ثم تم عرض مقطع فيديو تمهيدي أعاد بناء تاريخ المنظمة بالصور، بدءًا من فترة ما بعد الحرب وحتى التهديدات التي تهدد اليوم الأمن العالمي.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج: “إنه لشرف عظيم أن أكون هنا. قبل 75 عاماً، تم التوقيع على معاهدة التحالف هنا في واشنطن بعد فترة من الرعب والمعاناة.

وأضاف ستولتنبرج: عقدنا العزم على السعي لتحقيق السلام، ونؤكد من جديد أن أحداث الماضي المأساوية يجب ألا تتكرر مرة أخرى أبدًا.

وتابع: على مدى السنوات الـ 75 الماضية، شهدت العلاقات عبر الأطلسي العديد من التطورات. نحن مرتبطون ليس فقط بالمصالح، ولكن أيضًا بالتقاليد والقيم.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية الدفاع عن الديمقراطية وإرساء أسس المستقبل.

وأضاف أنه “في عام 1949، اجتمع أسلافنا في هذه القاعة في نهاية الحرب الأكثر تدميراً على الإطلاق. اجتمعوا من أجل التزام مقدس ضد التراجع، ولحماية الديمقراطية.

وتابع: حين هوجمت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر وقفتم جميعا معنا لأن أي هجوم علينا هو هجوم على الجميع.

ويتمثل الموضوع الرئيسي لقمة الناتو في عضوية أوكرانيا في المنظمة، والتي، كما أكد الزعماء عدة مرات، “ليست سوى مسألة وقت”.

وفي المسودة التي سيتم نشرها خلال الـ 24 ساعة القادمة، ينص صراحة على أنه بمجرد تنفيذ جميع الإصلاحات الديمقراطية، ستصبح أوكرانيا “العضو الثالث والثلاثين في حلف الناتو”.