بعد أربع سنوات من إطلاق منصة التطبيب عن بعد، تشارك مستشفى سان رافييل الإيطالية في MEDITEH BEYOND، وهو اجتماع نظمته DIPLOMATIA في كاتانيا لتحليل وتعزيز دور التطبيب عن بعد في العالم المعاصر.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على دور التطبيب عن بعد كمنتج رئيسي لـ “صنع في إيطاليا”، ليتم ترويجه وتصديره إلى دول البحر الأبيض المتوسط ​​وخارجها.

بدوره قدم فريق سان رافييل ومجموعة سان دوناتو النتائج الممتازة لمنصة التطبيب عن بعد الخاصة بهم، والتي وصلت مؤخرًا إلى 100 ألف مشترك.

و الخدمة تم تفعيلها منذ عام 2019، وتم إنشاؤها لتسهيل المسار التشخيصي السريري للمريض، والحد من أوقات السفر والانتظار، وهي اليوم أكبر منصة للتطبيب عن بعد في إيطاليا، حيث يعمل بها حوالي 900 طبيب، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، قال فيديريكو إسبوستي، المدير التشغيلي لمستشفى سان رافاييل، إن التطبيب عن بعد، إلى جانب مبادرات التوطين التي تم تفعيلها منذ عدة سنوات كعينات الدم والموجات فوق الصوتية والأشعة السينية في المنزل، يسمح للمريض أن يكون لديه مستودع رقمي متاح دائمًا ومرجع واحد واضح ومعتمد.

وأشار إلى أن المشروع هو جزء من خطط توسيع أنشطة مجموعة سان دوناتو في الخارج، مع إيلاء اهتمام خاص لدول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط.

وكان الاجتماع، الذي حضره ممثلون دبلوماسيون من أكثر من 20 دولة، بمثابة فرصة لبناء الجسور والتعاون بهدف تعزيز وتحسين صحة مواطني دول البحر المتوسط ​​من خلال التقنيات الجديدة.