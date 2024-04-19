استقبل السفير ماوريتسيو ماساري، الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة عمدة باليرمو روبرتو لاجالا، في نيويورك، برفقة مستشار التخطيط الحضري ماوريتسيو كارتا.

وتحدث لاجلا والسفير مساري خلال اللقاء الودي عن بعض مشاريع التعاون مع بعض المدن الإفريقية في إطار خطة ماتي.

وتمت مناقشة إمكانية إقامة مشروع تعاون مع البلدان الأفريقية بالتفصيل، حيث يمكن أن تكون باليرمو نوعا من المنشط لبعض المشاريع الرائدة، لا سيما من خلال الاستفادة من تجارب المدينة في مجال التجديد الحضري والتنقل المستدام والتعليم سياسات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتعد باليرمو جزء من شبكة اليونسكو للمدن التعليمية، التي تستخدم النظام البيئي التعليمي بأكمله، ليس فقط النظام الرسمي، ولكن أيضًا النظام غير الرسمي، لزيادة تمكين المجتمع.