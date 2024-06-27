وقع رئيس هيئة موانئ البحر التيراني الشمالي لوتشيانو جوريري، ورئيس هيئة موانئ دمياط المصرية أحمد حواش، مذكرة تفاهم في بروكسل تركز على التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

وتضع المبادرة الأسس لتشجيع تنمية تجارة الطاقة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مع إيلاء اهتمام خاص للهيدروجين.

وفي وقت لاحق، سيتم بدء دراسة الجدوى، والتي سيتم عرض نتائجها في نوفمبر، خلال أسبوع الهيدروجين.

وتشمل مذكرة التفاهم أنشطة التعاون في مجال التنمية المستدامة في الموانئ والإدارة الإدارية والتشغيلية والخدمات اللوجستية ونظام النقل متعدد الوسائط كالطرق والسكك الحديدية والنهر، فضلاً عن التحول الأخضر في الموانئ مع التنمية.

ويمتلك ساحل توسكانا، وفي وسطه موانئ ليفورنو وبيومبينو، كل ما يلزم كأول وادي هيدروجين بحري إيطالي، مع التركيز على تطوير سلسلة توريد كاملة للهيدروجين والتي يجب أن تبدأ من التطبيقات.