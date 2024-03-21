قال داريو لو بوسكو، رئيس شبكة السكك الحديدية الإيطالية، إنه التقى بمامثان تشاكييف، نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان الذي قاد الوفد الدبلوماسي للبلاد.

وشهد هذا الحدث، الذي أقيم في قاعة مجلس إدارة السكك الحديدية، مشاركة من جانبي الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية جانبيرو ستريشوليو مع الرئيس التنفيذي لشركة انس الدو ايزي والمندوب الإداري لشركة ايتالفير أندريا ناردينوكي.

وقال لو بوسكو: لدينا الفرصة لمشاركة أفضل ممارساتنا وخبرتنا في مجال تصميم وإدارة تكنولوجيا المعلومات الرقمية، مثل تقنيات 4D و 5D BIM المبتكرة، وفي قطاع الاستخبارات المكانية. وأكد أن مذكرة التفاهم الناتجة عن الاجتماع الدبلوماسي بين بلدينا تشهد على التعاون الفعال بين مركز البنية التحتية التابع لمجموعة السكك الحديد الإيطالية وتركمانستان، وفقًا للمبادئ التوجيهية الاستراتيجية لوزارة البنية التحتية والنقل، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.