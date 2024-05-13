مداهمات ليلية للقوات الإسرائيلية ضد أهداف تابعة لحماس في رفح

07 May 2024, Palestinian Territories, Rafah: Smoke rises following Israeli air strikes near the Rafah crossing. According to the Israel Defense Forces (IDF), the Israeli military has taken control of the Palestinian side of the Rafah border crossing in the south of the Gaza Strip. Photo: Abed Rahim Khatib/dpa

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، ليلاً، غارات جوية على الأحياء الشرقية لمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت تقارير إعلامية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي يستخدم طائرات بدون طيار لاستهداف مركبات شرطة حماس في رفح.

كما تم الإبلاغ عن غارات جوية ليلية في حي الشجاعية بمدينة غزة في شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE