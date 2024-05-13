شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، ليلاً، غارات جوية على الأحياء الشرقية لمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت تقارير إعلامية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي يستخدم طائرات بدون طيار لاستهداف مركبات شرطة حماس في رفح.

كما تم الإبلاغ عن غارات جوية ليلية في حي الشجاعية بمدينة غزة في شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.