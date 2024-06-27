نفذت قوات عسكرية بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيغا، الذي اعتقلته الشرطة لاحقًا انقلابا فاشلا في بوليفيا.

واقتحم الجنود القصر الرئاسي في العاصمة لاباز، فيما اتخذت المركبات المدرعة والقوات مواقعها في ساحة موريللو، حيث تقع المباني الحكومية الرئيسية.

و أطلق الرئيس السابق إيفو موراليس ناقوس الخطر على الفور عبر منصة إكس قائلا: هناك انقلاب عسكري يجري.

وأضاف أن الدبابات اخترقت القصر الرئاسي ووجد زونيغا نفسه وجهاً لوجه مع الرئيس لويس آرسي، الذي دعا المواطنين البوليفيين من خلال رسالة فيديو تلفزيونية “للتنظيم والتعبئة لصالح الديمقراطية”.

واستمرت محاولة الانقلاب بضع ساعات.

من جهته، أعلن آرسي أيضًا أنه سيعين قادة عسكريين جدد، مؤكدًا التقارير التي تفيد بأن الجنرال زونيجا قد تم إقالته بالفعل يوم الثلاثاء بعد انتقاده العلني لزعيم بوليفيا السابق موراليس.

وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا خلال محاولة الانقلاب.