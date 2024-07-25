تم توجيه الاتهام لوزيرين في حكومة حزب العمال السابقان في مالطا كريس فيرن وإدوارد سيكلونا بارتكاب جرائم تتعلق بتأجير المستشفيات الحكومية الثلاثة لشركة Vitals Global Healthcare ، وفي نهاية المطاف لشركة Steward Healthcare.

وترى المحكمة أن الأدلة التي تم جمعها كافية لنائب رئيس الوزراء السابق ووزير الصحة السابق كريس فيرن ووزير المالية السابق، الذي يشغل اليوم منصب محافظ البنك المركزي المالطي إدوارد شيكلونا، إلى جانب ثلاثة عشر متهمًا آخرين.

والأشخاص متهمون بالاحتيال الذي يتجاوز خمسة آلاف يورو وتحقيق مكاسب احتيالية. كما أن كريس فيرن، وإدوارد سيكلونا، والسكرتيرين الدائمين السابقين ألفريد كاميليري وجوزيف رابا والسكرتير الدائم رونالد ميزي الذي استقال، متهمون أيضًا باختلاس الأموال.

وكان كريس فيرن قد استقال من منصب نائب رئيس الوزراء وطلب سحب ترشيحه لمنصب المفوض الأوروبي.