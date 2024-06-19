وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع القانون المتعلق بالحكم الذاتي المتباين وبالتالي أصبح قانونًا.

ووافق المجلس على القرار بأغلبية 172 صوتًا مقابل 99 صوتًا وامتناع واحد عن التصويت. وتمت الموافقة على مشروع القانون بالفعل من قبل مجلس الشيوخ.

من جانبه، كتب نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني على تطبيق إنستجرام: من أجل إيطاليا أكثر كفاءة وأكثر حداثة، مع نفايات أقل والمزيد من الخدمات لجميع المواطنين، من الشمال إلى الجنوب.. بعد سنوات عديدة من المعارك والالتزام، على الرغم من الأكاذيب والهجمات من اليسار، وذلك بفضل الرابطة والحكومة تمت الموافقة أيضًا على الحكم الذاتي الذي طالب به ملايين الإيطاليين هذا الصباح في الغرفة وأصبح قانونًا في النهاية”.

فيما عبر روبرتو كالديرولي، وزير الشؤون الإقليمية والحكم الذاتي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الفخر من الخطوة، مشيراً إلى أن هناك عملية يمكن تتبعها، من شأنها أن تسمح للأقاليم بتعزيز تميزها وضمان خدمات أفضل بشكل متزايد للمواطنين، باسم المسؤولية والشفافية.