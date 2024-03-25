وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم، على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين.

وحصل مشروع القرار الجديد على الضوء الأخضر بأغلبية 14 صوتا بنعم، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ودعت الوثيقة إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، مما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، و ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في منشور على منصة إكس أن هذا قرار طال انتظاره، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذا القرار و أن الفشل سيكون شيء لا يغتفر.