مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

NEW YORK - CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL'ONU SULLA QUESTIONE DELLA LIBIA. (110324) -- NEW YORK, March 24, 2011 () -- The United Nations Security Council holds a meeting on Libya's current situation at the UN headquarters in New York, March 24, 2011. UN Secretary-general Ban Ki-moon on Thursday said that he expects the international community to continue to work hard to avoid civilian casualties and collateral damage in Libya. (/Shen Hong) (zw) (NEW YORK - 2011-03-25, Shen Hong / Xinhua/photoshot) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم، على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين.

وحصل مشروع القرار الجديد على الضوء الأخضر بأغلبية 14 صوتا بنعم، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ودعت الوثيقة إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، مما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، و ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في منشور على منصة إكس أن هذا قرار طال انتظاره، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذا القرار و أن الفشل سيكون شيء لا يغتفر.

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