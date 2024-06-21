كشفت بيانات شركة تيرنا، الشركة التي تدير شبكة النقل الإيطالية بقيادة جوزيبينا دي فوجيا، عن بلوغ الطلب على الكهرباء في مايو 2024 ما يعادل 24.7 مليار كيلووات في الساعة، بنمو 1.9٪ مقارنة بمايو 2023.

وتم تحقيق هذا التغيير الإيجابي، الذي يستعيد جزئيًا فقط الرقم المسجل في مايو من العام الماضي (-7.4%)، بعدد متساوي من أيام العمل (22) ومتوسط ​​درجة حرارة شهرية يتماشى بشكل كبير مع مايو 2023.

ولم يتغير رقم الطلب على الكهرباء، الذي تم تعديله موسميا وتصحيحه حسب تأثيرات التقويم ودرجة الحرارة، مقارنة بشهر مايو 2023، مما يؤكد النمو بوتيرة منخفضة بسبب الانتعاش الطفيف في الصناعة (+1.4٪) واتجاه أكثر حيوية في الخدمات.

وإقليميا، كان التغير في الاتجاه في شهر مايو +1.8% في الشمال والوسط؛ +2.3% في الجنوب.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، زاد الطلب الوطني بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023 (+0.2% القيمة المعدلة).