شارك في منتدى التجارة والتصدير الليبي المالطي أكثر من 50 رجل أعمال ليبي و100 شركة مالطية متخصصة في قطاعات الأغذية و البناء والرعاية الصحية والتأمين والبنوك والشحن.

وترأس المشاركة والوفد الليبي وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الثروة البحرية عادل سلطان.

وقال وزير الخارجية المالطي إيان بورغ إن “السلام والأمن في المنطقة يتطلبان ازدهارا متوسطيا مشتركا ومنصفا”، مضيفا أنه “ليس هناك شك في أن ليبيا قوية وناجحة هي جزء لا ضروري من بحر متوسط ​​قوي وناجح”.

وأكد بورغ تصميم مالطا على دعم ليبيا في جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنويع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ورحب بإعلان الحويج الأخير حول العمل على تقليل اعتماد ليبيا على صادرات قطاع النفط وزيادة مساهمة القيمة المضافة الإجمالية لقطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

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كما أجرى البرج ووزير الاقتصاد سيلفيو شمبري محادثات ثنائية مع الحويج، لبحث آخر التطورات الاقتصادية والسياسية في ليبيا وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال شمبري إن العلاقات مستمرة في التعزيز، مؤكدا على ضرورة تعزيز قطاع الأعمال وتحويل التحديات إلى قصص نجاح.