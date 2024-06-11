كشف مجلس أوروبا في تقرير له أن مالطا تعد من بين الدول الأوروبية التي لديها أعلى معدلات من السجينات في القارة.

وهذا هو ما يقرب من ضعف المتوسط ​​الأوروبي البالغ خمس دول، ولكنه أقل من دول أوروبية صغيرة أخرى مثل أندورا وأيسلندا وقبرص.

وقال التقرير إن ما يزيد قليلا عن مليون شخص محتجزون حاليا في السجون الأوروبية.

ويتماشى معدل السجن في مالطا مع معظم الدول الأوروبية الأخرى، حيث يوجد 107 سجناء لكل 100.000 ساكن، أي ما مجموعه 581 سجينًا تقريبًا.

ويبلغ متوسط ​​عمر السجناء المالطيين 38 عامًا. ووفقاً للتقرير، فإن نصف السجناء في مالطا هم من الرعايا الأجانب، أي ما يقرب من ضعف المتوسط ​​الأوروبي البالغ 27%.

والأغلبية العظمى من السجناء الأجانب، ما يزيد قليلاً عن 80%، هم مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتحدث التقرير عن مسألة تأخر الإجراءات القضائية في مالطا.

ولا يزال أكثر من ثلث السجناء في مالطا، أي 39%، ينتظرون الحكم النهائي وهم في الحبس الاحتياطي.

ويقضي السجناء في مالطا حوالي 11 شهرًا في المتوسط، وهو ما يتماشى مع المتوسط ​​الأوروبي. وتعد تهم المخدرات السبب الأكثر شيوعًا في مالطا.