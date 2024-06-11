مالطا من بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث ارتفاع معدل السجناء

MILANO - VISITA AL CARCERE DI SAN VITTORE PER LA MESSA DI NATALE, INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE IL RAGGIO CON DETENUTI GUARDIE CARCERARIE, POLIZIA PENITENZIARIA, CHIAVI (MILANO - 2011-12-24, Silvano Del Puppo / Fotogramma) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

كشف مجلس أوروبا في تقرير له أن مالطا تعد من بين الدول الأوروبية التي لديها أعلى معدلات من السجينات في القارة.

وهذا هو ما يقرب من ضعف المتوسط ​​الأوروبي البالغ خمس دول، ولكنه أقل من دول أوروبية صغيرة أخرى مثل أندورا وأيسلندا وقبرص.

وقال التقرير إن ما يزيد قليلا عن مليون شخص محتجزون حاليا في السجون الأوروبية.

ويتماشى معدل السجن في مالطا مع معظم الدول الأوروبية الأخرى، حيث يوجد 107 سجناء لكل 100.000 ساكن، أي ما مجموعه 581 سجينًا تقريبًا.

ويبلغ متوسط ​​عمر السجناء المالطيين 38 عامًا. ووفقاً للتقرير، فإن نصف السجناء في مالطا هم من الرعايا الأجانب، أي ما يقرب من ضعف المتوسط ​​الأوروبي البالغ 27%.

والأغلبية العظمى من السجناء الأجانب، ما يزيد قليلاً عن 80%، هم مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتحدث التقرير عن مسألة تأخر الإجراءات القضائية في مالطا.

ولا يزال أكثر من ثلث السجناء في مالطا، أي 39%، ينتظرون الحكم النهائي وهم في الحبس الاحتياطي.

ويقضي السجناء في مالطا حوالي 11 شهرًا في المتوسط، وهو ما يتماشى مع المتوسط ​​الأوروبي. وتعد تهم المخدرات السبب الأكثر شيوعًا في مالطا.

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