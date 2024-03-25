تعد مالطا هي من بين دول الاتحاد الأوروبي الأربعة المستعدة للاعتراف بدولة فلسطين عندما تسمح الظروف بذلك. والدول الأخرى هي إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا. وتعترف مالطا حتى الآن بحق الفلسطينيين في دولة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي، إن مالطا وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا اجتمعت على هامش قمة المجلس الأوروبي في بروكسل لبحث التطورات في غزة والشرق الأوسط، مضيفاً أن الدول الأربع اتفقت على أن حل الدولتين أمر حاسم للسلام في الشرق الأوسط، وبالتالي فإنهم على استعداد للاعتراف بفلسطين كدولة عندما تسمح ظروف إنشاء هذه الدولة بذلك، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واتفقت الدول الأربع على ضرورة وضع حد فوري ودائم للقتال، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية على الفور.

وجاء البيان بعد أن اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، و إطلاق سراح جميع الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية.