كشفت إحصاءات المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أن مالطا سجلت ثاني أدنى معدل للبطالة في الاتحاد الأوروبي.

وفي مايو، تم تسجيل أدنى معدل للبطالة في بولندا بنسبة 3%. وتلتها مالطا وسلوفينيا بنسبة 3.2%، بينما سجلت ألمانيا 3.3%.

ويبلغ متوسط ​​معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 6% و6.4% بين دول منطقة اليورو.

وبحسب المكتب، كان 13.2 مليون شخص يبحثون عن عمل في مايو، منهم 11.078 مليون في منطقة اليورو. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، قال يوروستات إن البطالة زادت في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.