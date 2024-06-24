أعلنت مالطا عن مبادرة جديدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) بهدف تعزيز مشاركة الشباب في المناقشات والقرارات التي يتخذها السياسيون لمعالجة تغير المناخ.

و أكد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأوروبية إيان بورج، خلال مؤتمر حول تغير المناخ، على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية في هذا الشأن.

وأطلقت مالطا المبادرة الجديدة بهدف تعزيز مشاركة الدبلوماسيين الشباب والخبراء الفنيين في المناقشات والقرارات السياسية التي يتم اتخاذها بشأن تغير المناخ.

وطرح المبادرة الممثل الدائم لمالطا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على ممثلي البلدان الـ 57 الأعضاء في هذه المنظمة، خلال مؤتمر رفيع المستوى للرئاسة المالطية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تغير المناخ.

وقال الممثل الخاص لقيادة مالطا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تغير المناخ، السفير سيمون بورج، إن هذه المبادرة ستساعد في تدريب الدبلوماسيين الجدد في الجوانب المتعلقة بتغير المناخ والطاقة والمياه والتأثيرات على الطبيعة.

وأشار إلى أن مكافحة تغير المناخ تتطلب دبلوماسيين قادرين على توجيه الاتفاقات في الاتجاه الذي يحدث الفارق.