عثرت السلطات المالطية على مادة القنب بقيمة 13 مليون يورو مخبأة داخل أفران صناعية متجهة إلى ليبيا.

وجاء هذا الاكتشاف في أعقاب تقييم متعمق للمخاطر، مما دفع مسؤولي الجمارك في محطة فريبورت مالطا إلى فحص حاوية من المغرب متجهة إلى طرابلس الليبية.

و كشفت عمليات المسح الأولية للأفران الستة الموجودة داخل الحاوية عن وجود تناقضات كبيرة، مما يتطلب مزيدًا من التحقيق. وأكدت عمليات المسح وجود مواد غير منتظمة مخبأة داخل الأفران.

وشاركت في العملية فرق كلاب الجمارك و مكافحة المخدرات التابع للشرطة و إدارة الحماية المدنية.

وبعد تفكيك الألواح، عثر المسؤولون على 4300 كيلوجرام من راتينج القنب مدمجة في الأجزاء الداخلية للأفران.

جاءت العملية في أعقاب عملية اعتراض كبيرة أخرى الأسبوع الماضي، حيث صادر مسؤولو الجمارك 50 كجم من الكوكايين من حاوية قادمة من الإكوادور متجهة إلى سلوفينيا.