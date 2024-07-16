سجلت مالطا أعلى زيادة سكانية في الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي، على الرغم من أنها تتمتع بأدنى معدل خصوبة بين 27 دولة في المنطقة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، زاد عدد سكان مالطا بين عامي 2013 و2023 بنسبة الثلث تقريبًا، ويرجع كل هذا النمو تقريبًا إلى الهجرة.

ووصل عدد السكان إلى 563 ألف نسمة في نهاية عام 2023، بعد نمو بنحو 21 ألف نسمة خلال عام واحد.

وتتمتع مالطا بأدنى معدل خصوبة في الاتحاد الأوروبي، حيث تلد النساء في المتوسط ​​مرة واحدة في حياتهن.

و بينما يبلغ معدل المواليد في مالطا 1.08، يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي في فرنسا 1.79 مولود حي لكل امرأة.

وبين يناير 2013 و2023، زاد عدد سكان الاتحاد الأوروبي بمقدار 7.5 مليون (+1.7%) وكان صافي الهجرة هو العامل الدافع وراء هذا النمو.