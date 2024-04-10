تعد سيارة مازيراتي مع جريكالي مودينا السيارة الرسمية لمجموعة السبع وهو المنتدى غير الرسمي الذي تشارك فيه إيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يضم أيضًا الاتحاد الأوروبي وللاجتماع الوزاري الاجتماعات لأنشطة القمة خلال عام 2024.

واختارت المنظمة الحكومية الدولية التي تجمع ممثلي الدول السبع الأكثر تقدمًا اقتصاديًا في العالم سيارة Trident SUV لضمان السفر بين مختلف المدن الإيطالية حيث تعقد الاجتماعات.

وفي 1 يناير 2024، تولت إيطاليا رئاسة مجموعة السبع للمرة السابعة وتستمر حتى 31 ديسمبر 2024. بدءاً من الاجتماع الوزاري الأول، الذي عقد في 13 و14 و15 مارس في مدينتي فيرونا وترينتو، مع التركيز على الصناعة والتكنولوجيا والرقمنة، جعلت مازيراتي سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات “الاستثنائية اليومية” متوفرة في نسخة مودينا بـ 4- محرك هجين خفيف بقوة 330 حصان، الأفضل في فئته من حيث قابلية السكن والراحة، رمز الأناقة والرياضة 100% صنع في إيطاليا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتجسد جريكالي مودينا مفاهيم الابتكار والتنوع والرفاهية: سيارة أنيقة وحيوية، مثالية للتميز في تكتم حتى في المناسبات التمثيلية، دون التخلي عن الراحة اللازمة للتعامل مع الرحلات الطويلة وكذلك الأيام المكثفة المليئة بالاجتماعات المهمة.