فاز ماركو مارسيلو، اليوم، برئاسة منطقة أبروتسو، حيث تفوق مرشح يمين الوسط على لوتشيانو داميكو من المعسكر الواسع، بفارق يبلغ وفقًا للتوقعات حوالي 8 نقاط مئوية مرشح للوصل إلى 10 وفقاً للقوائم.

وبحسب التوقع السادس والأخير بشأن الانتخابات الإقليمية في أبروتسو لهيئة Noto Sondaggi (تغطية 60٪)، حصل مارسيليو على 53.9٪، وداميكو على 46.1٪، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبحسب التوقع السادس، جاءت نتائج القوائم كالتالي: حزب إخوة إيطاليا 24,5%، فورتسا إيطاليا 12,9%، الرابطة 8,1%، مارسيلو رئيساً 5,7%، نحن المعتدلين 2,3%،الديمقراطيين المسيحيين والوسط_ الديمقراطية المسيحية 1,5%(إجمالي ائتلاف مارسيلو 55%)، الحزب الديمقراطي 19,1%، أبروتسو معا 8,6%، حركة خمس نجوم 6,8%, العمل _داميكو 3,5%, تحالف الخضر اليسار 4%,داميكو رئيساً_ الإصلاحيون المدنيون 3% (إجمالي ائتلاف داميكو 45%).

وبفحص 1143 قسمًا من أصل 1634، حصل مارسيليو على 53.51%، وداميكو على 46.49%. من جهته، قال مارسيليو: قلت شيئين يوم الجمعة: الشخص الوحيد الذي سيحتفل هذا المساء في سردينيا سيكون زوجتي، و في الساعة الثانية ظهرًا على أبعد تقدير، سينتهي اليوم مع ميزة 10 نقاط.