أعرب ماركو مارسيليو، رئيس منطقة أبروتسو، خلال مؤتمر لحزب إخوة إيطاليا، اليوم، عن الاستعداد للمهام الصعبة، مشيراً إلى أن أبروزو عادت إلى قلب السياسة الوطنية.

وشدد على “إعادة تشغيل الأرض التي تمكنت اليوم من أن تكون المنطقة الأولى لإنتاج السيارات، والسابعة صناعية في إيطاليا، والأولى في الجنوب”.

وأكد مارسيلو على الالتزام بضمان أن تبدأ أبروتسو المضي قدمًا مرة أخرى، وأن تعود إلى كونها مركزية وقادرة على المنافسة مع المناطق الأخرى التي تتنافس معها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.